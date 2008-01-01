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Главная→ Журнал → Личные записи

Купить авиабилеты через интернет

Виктория Романова 20:34, 22 марта 2020 г.  0  4

Кто же из нас не любит часто странствовать?
А путешествовать выгодно с приложением Счастливые путешествия, экономя на странствиях, интереснее вдвойне. Соблюдая 5 элементарных рекомендаций, будете доставать авиабилеты дешевле, откладывая сбережённые денежные средства на прочие цели.
1. Осуществляйте перелеты бюджетными авиаперевозчиками.
У большей части из них тарифы на перелеты разнятся от иных авиакомпаний в значительно. Только, обязательно вникайте внимательно в условия, затем, чтобы не появилось неожиданных подводных камней, например, в виде недоступности питания на борту или невозможности сидеть вместе со своим любимым. Не упустите дополнительную возможность сэкономить - отправляйтесь в путешествие налегке, билеты без наличия багажа обходятся дешевле.
2. Пользуйтесь сервисом - Счастливые путешествия
Во-первых, сервис промониторит расценки на всех web-сайтах авиакомпаний и предложит подходящие варианты. Во-вторых, попробуйте "поиграть" с датами, подобрав авиабилет дешево. Некоторые авиакомпании снижают расценки на перелеты с понедельника по четверг. Опять-таки дешевле летать в "низкий" сезон. Самые же дорогостоящие билеты - в праздничные дни. А ночью часто можно улететь дешевле, нежели днем. В-третьих, вы не переплатите посредникам.
3. Бронируйте предварительно.
За 3-четыре месяца до запланированного путешествия возможно приобрести дешево авиабилеты в том числе и по востребованным "летним" направлениям. Начиная отыскивать билеты, каждый раз держите наготове паспорт и деньги, потому что цена способна поменяться уже спустя час.
4. Летайте с пересадками, ищите альтернативные аэропорты, комбинируйте международные и местные рейсы.
Все эти меры требуют несколько больше деятельности, тем не менее дают возможность израсходовать в значительной степени меньше средств. Смотрите на время, затраченное в транзитном аэропорту и лишние издержки на такси или коммунальный транспорт. Подобные затраты не должны превышать вашу выгоду.
5. Следите за акциями на нашем сайте Счастливые путешествия.
У большинства авиакомпаний есть система накопительных скидок, кэшбек и всевозможного рода акции. Применяя их по максимуму, имеете возможность заказать очень дешево авиабилет или же вообще получить его задаром.
Удачных и увлекательных перелетов с проектом Счастливые путешествия!





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